شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة غدًا.. تاريخ مواجهات مصر والسويد في كأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض المنتخب المصري لكرة اليد تحد جديد في النسخة الـ27 من بطولة العالم، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 يناير الجاري.

ويستعد الفراعنة غدًا لمواجهة منتخب السويد، بعد تألقهم في المباريات الماضية وتحقيق الفوز على كل من تشيلي ومقدونيا.

وكان المنتخب المصري قد التقى مع منتخب السويد 5 مرات في بطولات كأس العالم لكرة اليد، نجحت فيهم السويد بالفوز بـ4 مباريات وتحقيق تعادل وحيد..وقبل مواجهة السويد غدًا للمرة السادسة في مونديال 2021، يستعرض "المصري اليوم" تاريخ مواجهات مصر مع السويد:

1- بطولة العالم 2001 بفرنسا، نجح المنتخب السويدي (حامل اللقب وقتها) في الفوز على المنتخب المصري بنتيجة 29-23، ولكن ذلك لم يؤثر على تأهل الفراعنة للدور الثاني للمجموعات، لتتفوق مصر بعدها على كل من الجزائر وروسيا وتتأهل لأول مرة إلى نصف نهائي بطولة العالم.

2- بطولة العالم 2003 بالبرتغال، واجه المنتخب المصري منتخب السويد مجددًا ليتفوق الأخير بنتيجة 29-23، ولكن استطاع المنتخب المصري أن يتأهل إلى الدور الثاني كرابع مجموعته، بعد السويد والدنمارك والجزائر.

3- بطولة العالم 2015 بقطر، شهدت عودة جديدة لمواجهة المنتخب المصري أمام السويدي، انتهت بالتعادل 25-25، مما مكن الفراعنة من التأهل إلى الدور الـ16.

4- بطولة العالم 2017 بفرنسا، هزيمة جديدة لحقت بالمنتخب المصري على يد السويد بنتيجة 33-26، ليتأهل المنتخب المصري كثالث مجموعته بعد السويد والدنمارك إلى الدور الـ16 ليواجه كرواتيا.

5- بطولة العالم 2019 بالدنمارك وألمانيا، تغلب فيها منتخب السويد على المنتخب المصري ضمن منافسات الجولة الأولى بنتيجة 27-24، ليحتل المنتخب المصري المركز السادس والأخير في مجموعته.

ويذكر أن منتخب الفراعنة تغلب على منتخب السويد بنتيجة 26-25، ضمن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية ريو دي جانيرو 2016.