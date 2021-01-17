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المقاولون يعلن غياب نجمه عن مواجهة الإسماعيلي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي المقاولون العرب عن استمرار غياب نجمه وجناح الفريق محمد عصام عن مواجهة الاسماعيلي المقرر لها غد الاثنين ضمن منافسات الدوري العام المصري.

ويعاني اللاعب من تمزق في العضلة الضامة، مما أدى لغيابه عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز الماضية والتي تلقى فيها ذئاب الجبل هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستضيف الإسماعيلي نادي المقاولون العرب، غدًا الاثنين، على ملعبه بالإسماعيلية، في مواجهة يتطلع فيها كل فريق لتحقيق ثاني انتصاراته خلال النسخة الجارية من الدوري.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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