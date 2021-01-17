شكرا لقرائتكم خبر عن «الوحش» يغيب عن مواجهة الإسماعيلي والمقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت نتائج التحاليل والفحوصات التي خضع لها الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي عن استمرار اصابة عمر الوحش، لاعب وسط الفريق، بڤيروس كورونا.

وكانت المسحة التي خضع لها اللاعب قبل مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة العربية قد جاءت ايجابية، حيث تخلف اللاعب عن رحلة المغرب وسيستمر غيابه خلال مواجهة المقاولون العرب الاثنين.

ويتواجد «الوحش» في العزل داخل منزله خلال الفترة الحالية مع اطمئنان ومتابعة حالة اللاعب من جانب الجهاز الفني والطبي بشكل يومي، حيث لم تظهر أي أعراض كورونا على اللاعب طوال الفترة الماضية.