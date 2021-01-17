شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: مواجهة المقاولون غدًا سبيلنا لتصحيح المسار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أبوطالب العيسوى المدير الفني للإسماعيلي، إن مواجهة المقاولون العرب صعبة، ولكن «نسعى لتصحيح المسار أمام ذئاب الجبل خلال لقاء الغد».

وأضاف مدرب الإسماعيلى، لموقع الدروايش: «المقاولون فريق جيد لكن هدفنا هو الثلاث نقاط ومصالحة جماهيرنا، وأغلقنا صفحة الرجاء والتركيز على حصد الانتصار فيما هو قادم.

ويلاقي الإسماعيلى منافسه المقاولون العرب، غدًا، ضمن مؤجلات الجولة السادسة بمسابقة الدوري الممتاز.