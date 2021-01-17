شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يكشف سبب مشاركة «سليمان» أساسيًا أمام البنك الأهلي رغم إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيستو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، سبب إشراك وليد سليمان، في لقاء البنك الأهلي منذ البداية بالرغم من شكوى اللاعب بإجهاد في عضلة الفخذ الأمامية للقدم اليمني.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، إن وليد سليمان، لعب رأس حربة صريح كونه يجيد هذا المركز وسجل هدفين متتالين خلال اللقاء الأخير للفريق في الدوري الممتاز.

وكان وليد سليمان، نجم الأهلي، قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، أثناء عملية الإحماء قبل المباراة، لكن «موسيماني» أشركه أساسيًا.