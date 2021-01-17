شكرا لقرائتكم خبر وسط تألق الحراس.. فلادان لا يخسر أمام رزافان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرم تألق حارسي الأهلي والهلال مهاجمي الفريقين من تسجيل الأهداف لتنتهي قمة الجولة الـ13 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي.

وشهد اللقاء تألقا لافتا للعائد من الإصابة عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال الذي وقف سدا منيعا أمام هجوم الأهلي واستطاع التصدي لركلة جزاء لعمر السومة، كما أنقذ مرمى فريقه في أكثر من هجمة خطيرة.

وعلى الجانب الآخر عوض الحارس الشاب محمد الربيعي غياب الموقوف محمد العويس، حيث قدم الربيعي مباراة كبيرة، موقفا هجوم الهلال ومنعهم من الوصول للشباك.

وقد حقق الربيعي الكلين شيت الثاني له في مشاركاته خلال هذا الموسم، حيث لعب مباراتين استطاع فيهما المحافظة على شباكه، فيما وصل المعيوف للكلين شيت الرابع.

من جهة أخرى حافظ مدرب الأهلي فلادان على سجله الخالي من الخسائر أمام خصمه مدرب الهلال رزافان، حيث تواجها من قبل في 4 مواجهات (اثنتان منهما في الدوري السعودي) واستطاع فلادان الفوز في 3 لقاءات والتعادل في لقاء ليؤكد تفوقه أمام رزافان.

من المواجهة:

ضيع عمر السومة ركلة جزاء بداية الشوط الأول

قدم الأهلي مستوى مغايرا لما ظهر عليه في الجولات الماضية

استطاع دفاع الأهلي وحارسه الخروج بشباك نظيفة

تألق حارس الهلال عبدالله المعيوف في أول مباراة له بعد الإصابة

أثبت حارس الأهلي الشاب محمد الربيعي إمكاناته العالية ليكون حارس المستقبل

تفنن مهاجمو الفريقين في إضاعة أكثر من فرصة

بعد المواجهة: