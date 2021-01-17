الشباب يصل لوصافة الدوري بلا مهاجمين

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وكان الشباب حقق فوزا مهما في لقائه الأخير أمام العين جعله يصل للنقطة الـ25 ليواصل المنافسة على صدارة الترتيب.وعلى الرغم من وصول الشباب إلى الوصافة ويعد الأقوى هجوما إلا أنه يفتقد المهاجم الهداف، حيث إن مهاجميه لم يصلوا إلى شباك الخصوم سوى ثلاث مرات خلال الـ13 جولة الماضية، مرة وحيدة عن طريق عبدالله الحمدان بينما سجل المحترف السنغالي ماخيتي ديوب هدفين.
ويتصدر هدافي الفريق هذا الموسم لاعب خط الوسط المحترف الأرجنتيني كريستيان جوانكا برصيد 6 أهداف، بينما يعد المهاجم عبدالله الحمدان أفضل صانع لعب، حيث صنع 6 أهداف.
يشار إلى أن إدارة نادي الشباب أعلنت في وقت سابق إقالة مدرب الفريق البرتغالي بيدرو كايشينيا عقب الخروج من البطولة العربية أمام الاتحاد وإسناد المهمة لمدرب درجة الشباب بالنادي الإسباني كارلوس هرناندز لحين التعاقد مع مدرب لقيادة الفريق.
واستطاع الإسباني هرناندز تحقيق العلامة الكاملة في المواجهتين اللتين قاد الفريق فيهما دون أن يستطيع الخصم تسجيل أي هدف.
من جهة أخرى لا تزال الجماهير الشبابية تنتظر الإضافة الفنية من النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي انضم الصيف الماضي إلى صفوف الفريق ولم يظهر بانيغا حتى الآن بعد مضي 13 جولة ما كان منتظرا منه، نظرا لقيمته الفنية العالية واسمه البارز في كرة القدم العالمية، حيث أسهم في 3 أهداف، سجل اثنين وصنع آخر فقط خلال مسيرته مع الشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
مسيرة الشباب في الدوري:
- لعب: 13
- فاز: 7
- تعادل: 4
- خسر: 2
- المباريات: 11
- فاز: 5
- تعادل: 4
- خسر: 2
- المباريات: 2
- فاز: 2
ارلايوسكايس:
- 8 مواجهات
- استقبل 10 أهداف
- كلين شيت وحيد
- 5 مواجهات
- استقبل 6 أهداف
- 2 كلين شيت
- عبدالله الحمدان
- هدف وحيد
- 6 صناعة
- سجل هدفين
- 2 صناعة
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