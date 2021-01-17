خربين يوقع رسميا مع الوحدة الإماراتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع اللاعب السوري عمر خربين أمس عقدا رسميا مع فريق الوحدة الإماراتي، لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر. ونشر النادي عبر تويتر صور توقيع العقد، وعلق عليها «مرحبا بالعقيد.. مرحبا بعمر خربين». وتمنت إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب، وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير الفريق. وتمنت إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب، وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير الفريق. وكان خربين صاحب الـ27 عاما، أنهى تعاقده مع الهلال قبل أيام قليلة، وشهدت مسيرته الكثير من التجارب الاحترافية في الدول العربية، حيث مثل الظفرة الإماراتي والميناء العراقي وبيراميدز المصري. يشار إلى أن صحيفة «مكة» سبق أن أعلنت عن وجهة اللاعب عمر خربين إلى الوحدة الإماراتي.

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