شكرا لقرائتكم خبر 5 لاعبين ينضمون لقائمة حمدالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن كانت إضاعة ركلات الجزاء حكرا على لاعبي النصر وتحديدا المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي أضاع 3 ركلات جزاء، ومن ثم مواطنه نورالدين أمرابط الذي أضاع ركلة جزاء، دخل القائمة 5 لاعبين من 5 فرق، وذلك خلال أحداث أغرب جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وخلال الجولة الـ13 التي اختتمت أخيرا، شهدت الجولة 8 ركلات جزاء سجلت منها 3 ركلات فقط، فيما أهدرت 5 ركلات.

وأضاع كل من:

سفيان بن دبكة (الفتح) وسميحان النابت (التعاون) وعمر السومة (الأهلي) ونيمانيا نيكوليتش (الرائد) وكريم العواضي (أبها)، فيما سجل فابيو أبريو (الباطن) وجوليو تفاريس (الفيصلي) وحسن العمري (القادسية).

وتعد هذه الجولة واحدة من أغرب جولات الدوري، حيث لم يستطع أي فريق لعب على أرضه من تحقيق الفوز، حيث خسرت 4 فرق (العين والفتح والاتحاد والرائد)، وتعادلت الفرق الأربعة الأخرى (الفيصلي والاتفاق وضمك والأهلي).

وبانتهاء مباريات الجولة 13 وصل عدد ركلات الجزاء إلى 55 ركلة، تم تسجيل 46 ركلة وإضاعة 9 ركلات.

8 ركلات جزاء في الجولة 13:

5 ركلات مهدرة:

سفيان بن دبكة (الفتح)

سميحان النابت (التعاون)

عمر السومة (الأهلي)

نيمانيا نيكوليتش (الرائد)

كريم العواضي (أبها)

3 ركلات سجلت:

فابيو أبريو (الباطن)

جوليو تفاريس (الفيصلي)

حسن العمري (القادسية)

ركلات الجزاء بالدوري