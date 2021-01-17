شكرا لقرائتكم خبر 5 لاعبين ينضمون لقائمة حمدالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخلال الجولة الـ13 التي اختتمت أخيرا، شهدت الجولة 8 ركلات جزاء سجلت منها 3 ركلات فقط، فيما أهدرت 5 ركلات.وأضاع كل من:
سفيان بن دبكة (الفتح) وسميحان النابت (التعاون) وعمر السومة (الأهلي) ونيمانيا نيكوليتش (الرائد) وكريم العواضي (أبها)، فيما سجل فابيو أبريو (الباطن) وجوليو تفاريس (الفيصلي) وحسن العمري (القادسية).
وتعد هذه الجولة واحدة من أغرب جولات الدوري، حيث لم يستطع أي فريق لعب على أرضه من تحقيق الفوز، حيث خسرت 4 فرق (العين والفتح والاتحاد والرائد)، وتعادلت الفرق الأربعة الأخرى (الفيصلي والاتفاق وضمك والأهلي).
وبانتهاء مباريات الجولة 13 وصل عدد ركلات الجزاء إلى 55 ركلة، تم تسجيل 46 ركلة وإضاعة 9 ركلات.
8 ركلات جزاء في الجولة 13:
5 ركلات مهدرة:
- سفيان بن دبكة (الفتح)
- سميحان النابت (التعاون)
- عمر السومة (الأهلي)
- نيمانيا نيكوليتش (الرائد)
- كريم العواضي (أبها)
- فابيو أبريو (الباطن)
- جوليو تفاريس (الفيصلي)
- حسن العمري (القادسية)
- وصلت إلى 55 ركلة
- تم تسجيل 46 ركلة
- إضاعة 9 ركلات
كانت هذه تفاصيل خبر 5 لاعبين ينضمون لقائمة حمدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.