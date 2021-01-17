شكرا لقرائتكم خبر عن «كوكا» يسجل هدف النصر لفريقه بعد عودته من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، إلى هز الشباك بعد غياب طويل بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسجل "كوكا" هدف فوز فريقه القاتل على حساب باجيانينا، مساء اليوم الأحد، بالجولة السابعة عشر للدوري اليوناني.

وأحرز اللاعب المصري أول أهدافه منذ لقاء أوفي كريت بالدوري، يوم 8 نوفمبر الماضي.وغاب كوكا عن مباريات أولمبياكوس، بعد أن أصيب بفيروس كورونا عقب عودته مع منتخب مصر من رحلة توجو بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.