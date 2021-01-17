شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عن إلغاء هدف للأهلي أمام البنك الأهلي: «مفيش حاجة في الكورة بالعافية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق للزمالك، على الغاء تقنية الفار هدفاً لمصلحة الأهلي في مباراته أمام البنك الأهلي بالجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي سجله أيمن أشرف.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «يا جماعة الكورة فاول مفيهاش كلام.. قرار صحيح من الـ VAR وحكم المبارة بإلغاء هدف الأهلي.. مفيش حاجة في الكورة بالعافية».

وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي بملعب المكس بالاسكندرية مساء اليوم الأحد.