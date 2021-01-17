شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة «الذئاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أبو طالب العيسوى قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة المقاولون العرب غدا في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز.

القائمة جاءت كالتالي، حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد فوزي، ودفاعا، محمد بيومى، مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، رضوان شريفي، البدري، كاستيلو، ووسطا، محمود دونجا، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مصطفي، أحمد مدبولي، محمد مخلوف، عماد حمدى، وهجوما، أري بابل، شكرى نجيب، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.