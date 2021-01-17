شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كرواتيا يحضر مباراة منتخب بلاده في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على الرغم من الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا أقيمت مباراتين اليوم في رابع أيام البطولة بين فريقى اليابان وقطر وكرواتيا وأنجولا، وحرص توميسلاف بوشنياك، سفير دوله كرواتيا لدى جمهورية مصر العربية، على حضور مباراة منتخب بلاده.

وكان في استقباله لدى وصوله صالة برج العرب الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية ومدير صاله الألعاب الرياضية ببرج العرب، كما حضر المباراة كارولوس كابوسو، سكرتير أول سفاره أنجولا وهيجينوكونيا كارلوس، الملحق الإعلامي بسفاره أنجولا.

وقالت «الشريف» إن صالة الألعاب الرياضية ببرج العرب تستقبل منتخبات دول كرواتيا وقطر وانجولا واليابان وسلوفينيا بيلاروسيا وكوريا والاتحاد الروسي لكره اليد وتعد تلك البطولة هي الأكبر في تاريخها حيث يشارك ٣٢ دولة لأول مرة ويجرى تنظيم البطولة وسط إجراءات احترازية شديدة التعقيد وعالية الدقة حيث تتطبق الفقاعة الطبية لجميع الفرق المشاركة ‎فى إطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال المقرر إجراءها خلال الفتره من ١٣ وحتي ٣١ يناير الجاري.