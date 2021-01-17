شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة ليبيا والنيجر فى أمم أفريقيا للمحليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي، مواجهة منتخب ليبيا ونظيره النيجر، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جابوما"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من دور المجموعات، من كأس أمم أفريقيا للمحليين.

وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل الأهداف، رغم الفرص العديدة التي أتيحت لهم خلال أحداث اللقاء.

وتقام البطولة فى دولة الكاميرون، حتى السابع من فبراير المقبل، وهى البطولة التي كان من المفترض إقامتها العام الماضي 2020 إلا أن أزمة جائحة كورونا فرضت على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامتها هذا العام.