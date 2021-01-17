شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدر بيانًا رسميًا بشأن مباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا بشأن مباراة الفريق القادمة أمام الجونة، وجه من خلاله الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة شركة بتروسبورت، زكريا السيد.

وقال البيان: «يؤكد نادي الزمالك حرصه التام على توطيد أواصر العلاقات الطيبة مع كافة الأندية وكذا كافة المتعاملين مع النادي في كل المجالات».

وأضاف: «وارتباطًا بالعلاقات الوثيقة التي يرتبط بها نادي الزمالك مع المسؤولين في المنشأت الرياضية والتي يسودها الود والاحترام والتعاون لمصلحة الكرة المصرية فإن إدارة نادي الزمالك تتقدم بتوجيه الشكر والتقدير للسيد / زكريا السيد رئيس مجلس إدارة شركة بتروسبورت بشأن موافقة سيادته على استضافة ملعب بتروسبورت لمباراة فريق الزمالك مع نظيره الجونة بالدوري العام وذلك رغم توالي المباريات للفرق المصرية أو العربية والإفريقية على ملعب بتروسبورت».