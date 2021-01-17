شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي يحسم الجدل حول إلغاء هدف أيمن أشرف في مباراة البنك ‏الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الخبير التحكيمي أحمد الشناوي الجدل حول الفار هدفاً للأهلي جاء عن طريق أيمن أشرف، خلال مواجهة الفريق الأحمر بالبنك الأهلي.

وتعادل الأهلي سلبياً أمام البنك الأهلي بملعب المكس بالاسكندرية، بمنافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

وقال «الشناوي» عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «قرار الفار سليم بإلغاء هدف أيمن أشرف بسبب وثبته على المنافس».

وشدد «الشناوي» أن الأهلي لا يستحق ركلة جزاء في اللعبة التي أثارت جدل في الشوط الثاني مع محمد مجدي أفشة.