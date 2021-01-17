شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشخص إصابة وليد سليمان.. والأشعة تحدد فترة غيابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهر التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان نجم القلعة الحمراء، الذي خرج في الشوط الأول خلال لقاء البنك الأهلي، المقامة على ملعب المكس بالإسكندرية، في الجولة الثامنة للدوري المصري، بأنه يعاني من شد في العضلة الخلفية وهو ما اضطر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لاستبدله، على أن تحسم الأشعة مدى قوة إصابته وفترة غيابه عن الفريق الأول.