شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من «النني» قبل مواجهة نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدولي المصري محمد النني اقتراب عودته من جديد لتشكيلة فريقه آرسنال في المباراة المقبلة، والمقرر إقامتها ضد نيوكاسل يونايتد المقرر لها العاشرة مساء غد الاثنين على أرض ملعب استاد «الإمارات» ضمن مباريات الجولة 19 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وكتب محمد النني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، «جاهز للعودة مرة أخرى» وذلك بعدما خرج من حسابات الفريق في المباراة الماضية أمام كريستال بالاس بالجولة 18 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشارك محمد النني في تدريبات فريق أرسنال الختامية قبل مباراة الغد وظهر على اللاعب التركيز والجاهزية خاصة وأنه شارك أمام نفس المنافس نيوكاسل في المباراة الماضية بكأس إنجلترا.