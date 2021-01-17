شكرا لقرائتكم خبر عن «أجاي» ينتظم في تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية، غدًا الاثنين، بعد فترة غياب دامت لما يقرب من شهرين.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق أن «أجايي» مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم، بشكل منفرد، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدا الاثنين.

يذكر أن «أجايي» غاب عن التدريبات الجماعية للفريق والمباريات خلال الفترة الماضية بسبب إصابته في الوتر الوحشي.