شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يشارك في بطولة تشالنجر للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد محمد صفوت، لاعب وادي دجلة ونجم منتخب مصر للتنس للمشاركة في سلسلة بطولات تشالنجر التي تستضيفها تركيا، والتي يشارك بها 28 لاعب فقط على مستوى العالم.

وستكون بطولة تشالنجر إسطنبول هي أولى البطولات التي ستجري فعاليتها على الملاعب الصلبة في العاصمة التركية، في الفترة من 18-24 يناير الجاري.

كما سيشارك صاحب الـ30 عام في بطولة أنطاليا للتنس، والتي ستقام في الفترة من 25 يناير إلى 7 فبرايرا القادم.

والجدير بالذكر أن صفوت قد حصل لقبه الأول في سلسلة بطولات تشالنج للتنس في استراليا العالم الماضي، محققًا أول إنجاز مصري في البطولة.

وكان صفوت قد تأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2021، وذلك بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب العام الماضي، ليكون أول لاعب مصري يشارك بالأولمبياد في منافسات التنس الأرضي للرجال.