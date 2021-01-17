شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يرفض تأجيل مباراته مع الاتحاد ويتحدي الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفني لنادي انبي قرار اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بتأجيل مباراتهم مع الاتحاد السكندري الي الاول من مارس بدلا منالثانية والنصف عصرًا غدا الاثنين بالإسكندرية.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وإنبي، المؤجلة من الجولة الرابعة، والتي كان مقررا لهاالثانية والنصف من عصر يوم ١٨ يناير، باستاد الإسكندرية، إلى الخامسة من مساء الاثنين أول مارس المقبل.

وقال عبدالناصر محمد مدير الكرة وصلنا الي المعسكر وسنتوجه غدا لملعب المباراة في موعدها لاننا لم يتم إخطارنا باي قرار رسمي للتأجيل

وقال مدير الكرة «للمصري اليوم» بعد وصول الفريق الاسكندرية تحدث معي احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه يسأل عن اين الفريق وافدته باننا في الفندق فذكر بانه مادام قد وصلنا الاسكندريه فلا تأجيل علشان الظروف الجوية . .

وقال لم نعلم ان هناك محاولات للتأجيل ولم نخطر حتي هذه اللحظه باي تعديل