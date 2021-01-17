شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يبتعد بأربع نقاط في صدارة الدوري الألماني بفوز باهت على فرايبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صنع توماس مولر هدفا قبل أن يهز الشباك في الشوط الثاني ليمنح بايرن فوزا باهتا 2-1 على فرايبورج اليوم الأحد ويوقف سجل ضيفه عند خمسة انتصارات متتالية ويمدد صدارته لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق أربع نقاط.

ويملك بايرن، الذي اهتزت شباكه للمباراة 11 على التوالي في الدوري وقدم أداء متواضعا، 36 نقطة متقدما بأربع نقاط على رازن بال شبورت لايبزيج الذي تعادل 2-2 مع فولفسبورج أمس السبت وسبع نقاط على باير ليفركوزن وبروسيا دورتموند.

وتقدم بايرن بعد سبع دقائق إذ حقق روبرت ليفاندوفسكي رقما قياسيا للدوري بتسجيل 21 هدفا في أول 16 مباراة.

ومع نيته في تجاوز هزيمته 3-2 أمام بروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الماضية كاد بايرن أن يعزز تقدمه في بداية الشوط الثاني إذ سدد ليفاندوفسكي في العارضة لترتد الكرة إلى ليون جوريتسكا لكن الحارس فلوريان مولر أبعدها ببراعة.

وأدرك فرايبورج التعادل عكس مجريات اللعب عبر البديل نيلز بيترسن من أول لمسة له بضربة رأس في الدقيقة 62 ليمدد رقمه القياسي بالهدف 28 في الدوري كبديل.

وخطف مولر هدف الفوز في الدقيقة 74 بعدما مهد ليروي ساني الكرة له من تمريرة كينجسلي كومان العرضية.

وأنقذت العارضة بايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما ردت تسديدة بيترسن من داخل منطقة الجزاء.