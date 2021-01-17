وليد سليمان يغادر مصابًا.. البنك يوقف قطار الأهلي ويجبره على التعادل السلبي تحت المطر

الشارقة - اميمة ياسر - حسم التعادل السلبي لقاء الأهلي والبنك الأهلي، خلال المباراة، التي جمعتهما على ملعب المكس بالإسكندرية بالجولة الثامنة من بطولة الدوري، ليفقد المارد الأحمر نقطتين ثمينتين في صراع الدفاع عن لقبه.

التعادل رفع رصيد الأهلي للنقطة 17 في صدارة الدوري المصري مؤقتا، فيما رفع البنك الأهلي رصيده للنقطة 8 في المركز التاسع.

وبدأ الأهلي اللقاء بمحاولة هجومية أولى بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول أخرجها مدافع البنك الأهلي في الوقت المناسب قبل رأس حمدي فتحي لتبتعد الكرة إلى ركلة ركنية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وفي الدقيقة السادسة، تحصل الأحمر على ركلة ركنية على يسار مرمى البنك الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها وليد سليمان بتسديدة قوية تصدى لها الحارس محمود الزنفلي ببراعة وأنقذ مرماه.

وفي الدقيقة الثامنة، سدد حمدي فتحي من خارج حدود منطقة جزاء البنك الأهلي، مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى حارس البنك الأهلي محمود الزنفلي.

وفي الدقيقة الحادية عشر، صوب أليو ديانج من على حدود منطقة جزاء البنك الأهلي مرت بشكل قريب للغاية إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمود الزنفلي.

وفي الدقيقة 20، أطلق وليد سليمان تسديدة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة.

وليد سليمان يغادر مباراة الأهلي والبنك مصابا

وفي الدقيقة 29، غادر وليد سليمان المباراة مصابا بعد شكواه من آلالام في العضلة الخلفية، وحل بدلا منه المهاجم الزامبي ولتر بواليا.

وكاد أفشة أن يستغل خطأ محمد مجدي لاعب البنك الأهلي، بتسديدة اصطدمت بمدافع أصحاب الأرض.

واستمر هطول الأمطار بكثرة على ملعب المكس بالإسكندرية خلال أحداث الشوط الأول.

وفي الدقيقة 43، استغل كهربا عرضية من أيمن أشرف ليسدد بقدمه اليمنى ولكن كرته تمر بجوار القائم.

ومع بداية الشوط الثاني سدد والتر بواليا لاعب النادي الاهلي من داخل منطقة جزاء البنك الأهلي تصدى لها الحارس محمود الزنفلي بصعوبة على مرتين في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 49، سدد أحمد علي كامل مهاجم البنك مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد الشناوي.

إلغاء هدفا للأهلي ضد البنك في الشوط الثاني

وفي الدقيقة 60، نجح أيمن أشرف في إحراز الهدف الأول للأهلي برأسية من داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض، إلا أن تقنية «الفار» ألغت الهدف بداعي وجود مخالفة على مدافع المارد الأحمر.

وفي الدقيقة 68، دفع موسيماني بمحمد شريف بدلا من محمد هاني، ليعود حسين الشحات لمركز الظهير الأيمن.

وفي الدقيقة 74، سدد محمد شريف لاعب النادي الاهلي من داخل منطقة جزاء البنك الأهلي مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى، ليستمر اللقاء في التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الثاني.