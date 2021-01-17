«الفار» يحرم الأهلى من أول أهدافه.. ومحمد شريف يهدر فرصة التقدم على «البنك الأهلي" بالدقيقة 75

الشارقة - اميمة ياسر - أحرز أيمن لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى فريق البنك الأهلي، في الدقيقة 59 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري، قبل أن يلغيه حكم الفار بداعى وجود خطأ على لاعب الأهلى.



أهدر محمد شريف لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه فى مرمى فريق البنك الأهلي، فى الدقيقة 5759 من عمر المباراة التى تجمعهما اليوم، الأحد، باستاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأعلن الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم ،الأحد، باستاد المكس في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.



ويضم التشكيل ، كلاً من : محمد الشناوي، محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول، أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، وليد سليمان.‏

فيما أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي في الخامسة مساء اليوم الأحد على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويتكون تشكيل البنك الأهلي من: محمود الزنفلي، أسامة إبراهيم، محمد دبش، محمد كوفي، عاصم صلاح، محمد بسيوني، محمد مجدي، فالديميرا لاميرا، محمد حامد، فادي فريد، أحمد علي

ويحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم الأحد، على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة يطمح خلالها المارد الأحمر نحو مواصلة الانتصارات من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع على قمتها برصيد 16 نقطة، والعودة من الإسكندرية بالثلاث نقاط.

ودخل الأهلي معسكرا مغلقا أمس السبت بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، ضمن برنامج التحضير لموقعة اليوم، لاسيما أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يعول على هذه المباراة باعتبار أن المنافس يقوده جهاز فني أهلاوي، يعرف كل صغيرة وكبيرة في صفوف الفريق الأحمر، وهو ما قد يكون عائق أمام المارد الأحمر في مواصلة انتصاراته.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق وحدات تدريبية متنوعة في التدريبات الأخيرة، والذي شهد التركيز على الجانب الخططي والجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة اليوم.