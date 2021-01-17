صلاح يتحدى برونو.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، في السادسة والنصف، مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 19 للدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: فابينيو – جوردان هندرسون – ترينت ألكسندر أرنولد – أندرو روبيرتسون

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم – تياجو – شيردان شاكيري

خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو

على الجانب الأخر، أعلن سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه، وجاء كالتالي:

حارس: دفيد دي خيا.

الدفاع: لوك شو – هاري ماجواير – نيلسون ليندلوف – أرون فان بيساكا.

الوسط: فريد – سكوت ماكتوميناي.

أمامهما: بول بوجبا - برونو فيرنانديش – ماركوس راشفورد.

الهجوم: أنتوني مارسيال.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 17 مباراة، فيما يتصدر مانشستر يونايتد جدول الترتيب برصيد 36 نقطة من 17 مباراة.