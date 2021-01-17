بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ ينفض غبار فقدان لقب مسابقة الكأس ويبتعد في الصدارة

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برلين: نفض بايرن ميونيخ غبار فقدانه لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم، وابتعد في صدارة البوندسليغا بفوزه الصعب على ضيفه فرايبوغ 2-1 الأحد في ختام المرحلة السادسة عشرة.

ويدين بايرن ميونيخ بفوزه الى مهاجمه الدولي السابق توماس مولر الذي صنع الهدف الأول لزميله الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي عندما مرر له كرة داخل المنطقة سددها بيسراه داخل المرمى.

وعزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 21 هدفا بفارق 9 اهداف امام اقرب مطارديه مهاجم بوروسيا دورتموند الدولي النروجي إرلينغ هالاند.

وسجل مولر هدف الفوز بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من لوروا سانيه وذلك بعد 12 دقيقة دقائق من إدراك فرايبورغ التعادل بواسطة نيلز بيترسن بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر رأسية من نيكولاس هوفلر بعد ركلة ركنية (62).

وكان بايرن ميونيخ فقد لقبه بطلا لمسابقة الكأس المحلية بخسارته المفاجئة أمام مضيفه هولشتاين كيل من الدرجة الثانية 5-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 2-2 علما بأنه تقدم مرتين حتى الوقت بدل الضائع.

وعاد النادي البافاري الى سكة الانتصارات بعدما كان سقط أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 في الثامن من الشهر الحالي علما بانه تقدم أيضا على منافسه بهدفين.

وكاد بايرن ميونيخ يفرط في فوز في المتناول للمرة الثالثة توالياً لكن العارضة حرمت بيترسن من هز شباك حارس المرمى العملاق مانويل نوير.

واستفاد بايرن ميونيخ من تعثر مطارديه المباشرين لايبزيغ المتعادل مع مضيفه فولفسبورغ 2-2، وبوروسيا دورتموند المتعادل مع ضيفه ماينتس 1-1 كلاهما السبت، وباير ليفركوزن الذي خسر امام مضيفه أونيون برلين صفر-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، للابتعاد 4 نقاط في الصدارة.

ويلعب لاحقا أينتراخت فرانكفورت مع شالكه.