الزمالك يوجه الشكر لبتروسبورت على استضافة لقاء الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميًا، مساء اليوم الأحد، وجه الشكر خلاله لإدارة ة شركة بتروسبورت بشأن الموافقة على استضافة مباراة فريق الزمالك مع نظيره الجونة بالدوري.

وأكد الزمالك عبر بيانه، على حرصه التام على توطيد أواصر العلاقات الطيبة مع كافة الأندية وكذا كافة المتعاملين مع النادي في كل المجالات .

ووجهت إدارة نادي الزمالك الشكر والتقدير لزكريا السيد رئيس مجلس إدارة شركة بتروسبورت بشأن موافقة سيادته على استضافة ملعب بتروسبورت لمباراة فريق الزمالك مع نظيره الجونة بالدوري، رغم توالي المباريات للفرق المصرية أو العربية والإفريقية على ملعب بتروسبورت .

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك والجونة في الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء على ملعب بتروسبورت.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.