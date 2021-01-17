خبير تحكيمي يوضح.. سبب إلغاء هدف الأهلي وهل هناك ركلة جزاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أوضح أحمد الشناوي الخبير التحكيمي بأن قرار إلغاء هدف أيمن أشرف لاعب الأهلي في مباراة البنك الأهلي بالدوري كان صحيحًا، قائلًا أن الضيوف لم يستحقوا الحصول على ركلة جزاء في المباراة.

وقال الشناوي في تحليله للحالات التحكيمية عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية :"قرار إلغاء هدف الأهلي في البنك الأهلي بعد مراجعة اللقطة بالـVAR كان صحيحًا."

وتابع: "اقبال الحكم على إلغاء الهدف بعد مشاهدة الفيديو يعني أنه شاهد شيء لم يمكن قد شاهده أثناء اللعب، وهناك وثب من لاعب الأهلي على مدافع البنك الأهلي قبل أن تسنح له فرصة لعب الكرة، وهو ما يعني أن اللاعب استفاد من اعاقته للمدافع."

أما عن اللعبة الأخرى التي طلب فيها الأهلي ركلة جزاء فقد قال: "الحكم شاهد اللعبة وقال أنها ليست ركلة جزاء، وحكم الفيديو شاهدها وقال ليست ركلة جزاء، ومعنى ذلك أن اللعب لا يوجد بها خطأ."

وتعادل الأهلي سلبيًا مع البنك الأهلي في الجولة الثامنة من دوري we المصري.