بتروسبورت يستضيف لقاء الزمالك والجونة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من مسئولي ملعب بتروسبورت بالموافقة على إقامة لقاؤء الفريق أمام الجونة فى الجولة الثامنة لبطولة دوري we المصري على ملعب بتروسبورت.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك والجونة في الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء على ملعب بتروسبورت.

ووجه اتحاد الكرة الشكر إلى مجلس إدارة ستاد بتروسبورت على تجاوبه وإرجاء الإصلاحات التي كان من المفترض أن يجريها ، وذلك من أجل الاستمرار في استضافة مباريات الدوري .

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.