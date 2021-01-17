تأجيل مباراة الاتحاد وإنبي إلى أول مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وإنبي، المؤجلة من الجولة الرابعة، إلى الأول من شهر مارس المقبل.

وكان مقررا إقامة مباراة الاتحاد أمام إنبي في الثانية والنصف من عصر يوم ١٨ يناير، باستاد الإسكندرية.

وستقام مواجهة إنبي إمام الاتحاد السكندي في الخامسة من مساء الاثنين الأول من شهر مارس المقبل.

وفي سياق أخر، وجه اتحاد الكرة الشكر إلى مجلس إدارة ستاد بتروسبورت على تجاوبه وإرجاء الإصلاحات التي كان من المفترض أن يجريها ، وذلك من أجل الاستمرار في استضافة مباريات الدوري .

ويحتل فريق إنبي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.