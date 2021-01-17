رسميًا.. اتحاد الكرة يقرر عودة مسحات الكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد العودة إلى نظام المسحة الطبية "PCR" مع أندية الدوري الممتاز، من أجل الكشف عن فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع كل فريق للاختبار قبل المباريات بـ48 ساعة، ويحدد كل نادٍ موعد إجراء المسحة حسب ظروفه وذلك تزامنًا مع الأوضاع الحالية.

وتم الاتفاق على إعادة المسحة مجددًا بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الطبية برئاسة محمد سلطان مع أطباء المنتخبات الوطنية والأندية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم ألغى نظام "رابيد تيسيت" في دوريات الدرجة الأدنى.

جدير بالذكر أن بطولة دوري we المصري شهدت خوض 8 جولات في موسم (2020 - 2021).