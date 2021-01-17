كلاسيكو إنجلترا.. ليفربول 0-0 مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار يلا كورة الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في لقاء سيقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن قمة الأسبوع الـ19 من بريميرليج.

ليفربول حامل لقب بريميرليج يدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الحالي مانشستر يونايد.

ويسعى ليفربول لاستعادة الانتصارات من جديد، حيث لم يحقق "الريدز" أي فوز في آخر ثلاث جولات بعد التعادل في مباراتي ويست بورميتش ونيوكاسل والخسارة من ساوثامبتون.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - أندرو روبيرتسون - فابينيو - جوردان هندرسون - ترينت ألكسندر أرنولد - تياجو ألكانتارا - جيجي فينالدوم - شيردان شاكيري - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني.

تشكيل مانشستر يونايتد: ديفيد دي خيا - لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - آرون فان بيساكا - ماكتومناي - فريد - بوبل بوجبا - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال.

تفاصيل المباراة

الدقيقة الثالثة من بداية المباراة شهدت محاولة من ليفربول عن طريق روبيرتسون بعد حصول على كرة من داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تلمس الشباك الخارجية.

ليفربول عاد من جديد في محاولة لإدراك هدف التقدم عن طريق فيرمينو بتسديدة قوية في الدقيقة 16 تمر بعيدة عن المرمى.

ولعب برونو ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 33، ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

انطلق بعدها صلاح في هجمة مرتدة لليفربول ومرر لفيرمينو داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدته ذهبت ضهيفة في يد دي خيا.

وانفرد راشفورد مرتين بالمرمى، ولكن احتسبهما الحكم تسلل، لتنتهي هجمات يونايتد وسط سيطرة من لاعبي ليفربول.

الشوط الثاني حاول أرنولد بتسديدة في الدقيقة 55 أن يصل لشباك مان يونايتد لكن دي خيا يتصدى للكرة بكل ثقة.

فرصة خطيرة لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 76 عن طريق بورونو فيرنادنديز لكن أليسون يتألق ويبعد الكرة بقدمه.

تابعونا خلال أحداث المباراة لمعرفة المزيد من التفاصيل..