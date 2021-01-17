كوكا يفتتح أهدافه في 2021 بفوز قاتل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد المحترف المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق أولمبياكوس، فريقه للفوز على حساب باي جيانينا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم ضمن الأسبوع السابعة عشر من منافسات الدوري اليوناني.

وجاء هدف "كوكا" الوحيد في الوقت القاتل وتحديدًا الدقيقة 94، ليساهم في حصول فريقه على نقاط المباراة.

وأصبح هذا الهدف هو الأول لصالح "كوكا" في عام 2021 بعدما غاب طوال الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19).

ويعتبر هدف "كوكا" هو الخامس له في الدوري اليوناني هذا الموسم مع فريقه أولمبياكوس.

أما على مستوى ترتيب أولمبياكوس فظل الأخير في صدارة الترتيب بـ47 نقطة بفارق 14 نقطة عن آريس سالونيكا.

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