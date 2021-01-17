خاص.. سانت ايتيان: خاطبنا الزمالك مرتين ببيان أزمة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح جان لوك بويزين مدير التعادقات في نادي سانت ايتيان بأنهم أرسلوا خطابًا على البريد الإلكتروني بالبيان الصادر عنهم أمس السبت مرتين، موضحًا سبب عدم إجراء اتصال مباشر مع رئيس الزمالك لعدم وجود لغة مشتركة يجيدها الطرفين.

وقال بويزين في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأحد: "لقد أرسلنا الخطاب إلى نادي الزمالك عبر البريد الإلكتروني الرسمي للنادي الساعة 19:14 (توقيت فرنسا)، ثم علمنا أنهم صرحوا بأن الخطاب لم يصلهم فأرسلناه مجددًا في الساعة 22:30."

وصرح حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك بأن الخطاب لم يصل إلى النادي، قبل أن يطالب بالاتصال المباشر بين رئيس سانت ايتيان ورئيس مجلس إدارة الزمالك.

وتابع بويزين: "عدم الاتصال مع رئيس الزمالك السبب الرئيسي فيه هو عدم وجود لغة مشتركة يجيد كل منهما الحديث بها، فرئيس سانت ايتيان لا يجيد إلا الانجليزية والفرنسية، ولا يعرف العربية، ورئيس الزمالك لا يتحدث باللغتين."

وأغلق الزمالك المفاوضات حول انتقال مصطفى محمد لسانت ايتيان، بسبب تصريحاته نسبت لرئيس النادي الفرنسي قال فيها أن البعض طلب عمولات لاتمام الصفقة، ثم أصدر النادي الفرنسي بيان اعتذر خلاله عن سوء التفاهم وأكد عدم الاساءة لإدارة الزمالك.