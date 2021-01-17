البنك الأهلي يوقف قطار الأهلي ويفرض عليه التعادل السلبي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

فرض نادي البنك الأهلي نتيجة التعادل السلبي على نظيره الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الثامن في دوري we المصري.

وسجل الأهلي هدفاً عن طريق أيمن أشرف مدافع الفريق في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف.

وكانت المباراة من جانب واحد، حيث اكتفى نادي البنك الأهلي بالدفاع طوال الـ90 دقيقة، وأهدر الأهلي العديد من الفرص طوال اللقاء.

وظل الأهلي متصدراً لجدول الدوري بعد التعادل برصيد 17 نقطة، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز التاسع.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى في المباراة عن طريق النادي الأهلي، بعدما لعب علي معلول كرة عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن مدافع البنك الأهلي أخرج الكرة برأسه من أمام حمدي فتحي لاعب الأهلي.

وهدد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي مرمى محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة، ولكنها علت المرمى بقليل.

وتواصلت تسديدات لاعب الأهلي، بعدما فشل مدافع البنك الاهلي في تشتيت الكرة، لتصل عند أليو ديانج الذي سدد كرة قوية لكنها تخرج بجوار القائم الأيسر لمرمى البنك إلى خارج الملعب.

وحاول وليد سليمان لاعب الأهلي فك طلاسم المباراة، بتسديدة قوية في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته علت عارضة الزنفلي حارس البنك الأهلي.

وواصل الأهلي إهدار فرص لإحراز الهدف الأول في المباراة، بعدما لعب محمد هاني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها بدر بانون برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى البنك الاهلي.

وعن طريق هجمة منظمة لعب أيمن أشرف تمريرة وصلت لوليد سليمان الذي مررها بالكعب لأفشة الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها خرجت بجوار القائم الأيسر لمرمى البنك الاهلي إلى خارج الملعب.

وأجرى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، تغييراً اضطراريا بخروج وليد سليمان الذي عانى من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، ودخل والتر بواليا بدلاً منه في الدقيقة 29.

وجاءت الفرصة الأولى للبنك الأهلي بعد مرور 35 دقيقة، بعدما وصلت كرة عرضية من الجانب الأيمن للبنك الاهلي داخل منطقة الجزاء قابلها فادي فريد بضربة رأس ولكنها وصلت سهلة في يد الشناوي.

وأهدر كهربا فرصة الهدف الأول بعدما استلم كرة عرضية من أيمن أشرف لعبها داخل منطقة الجزاء، ليسدد كهربا كرة أرضية ولكنها خرجت بجوار القائم الأيسر لمرمى البنك الاهلي إلى خارج الملعب.

وكاد البنك الأهلي أن يخطف هدفاً بعدما لُعبت كرة عرضية من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد علي في غفلة من دفاع الاهلي وسدد كرة أرضية خرجت على يسار الشناوي إلى خارج الملعب.

وأحرز أيمن أشرف هدفا للأهلي في الدقيقة 58 من ضربة رأسية بعد تسديدة ديانج التي اصطدمت بالعارضة ليتابعها مدافع الأهلي في الشباك، ولكن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي أكدت وجود خطأ على أيمن أشرف ضد مدافع البنك الأهلي.

ولعب محمد هاني لاعب الأهلي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 64، ولكن الكرة مرت بغرابة من محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي الذي كان أمام المرمى الخالي، لتخرج الكرة إلى خارج المرمى.

ودخل محمد شريف مهاجم الأهلي بديلاً لمحمد هاني ظهير أيمن الفريق في الدقيقة 65.

سدد أليو ديانج كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت على يسار محمود الزنفلي حارس البنك الاهلي إلى خارج الملعب في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

وأجرى موسيماني تغييران في تشكيل الفريق، بالدفع بعمرو السولية وطاهر محمد طاهر بدلاً من أليو ديانج ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

وأضاع والتر بواليا مهاجم الأهلي فرصة إحراز الهدف الأول في الدقيقة 86، بعدما حول كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، برأسية ولكن الكرة ترتطم بالأرض وتخرج إلى خارج الملعب.