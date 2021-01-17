الدوري السعودي | لاعب الهلال: ما يحدث لنا ليس إخفاقًا!

يرى لاعب الهلال السعودي، فواز الطريس، أن فريقه لا يعيش فترة تراجع، بعد تعادله في آخر 4 مباريات من بطولة الدوري السعودي، كاشفًا عن آخر تطورات إصابته، وموعد عودته من جديد.

وقال لاعب الهلال عن تعادل الفريق الأخير أمام الاهلي “المباراة كانت صعبة، وما يحدث لنا من تعادلات في آخر 4 مباريات ليس إخفاقاً، وإنما الإرهاق لعب دوراً في ذلك، وسنعود أقوى”.

وحول رأيه في تجربته حتى الآن مع الهلال، أوضح “أنا هلالي منذ زمن طويل وانتقالي للفريق كان طموحي الأكبر ونجحت في تحقيقه، وأعد جماهير الهلال بالأفضل الفترة القادمة”.

وأضاف “إصابتي بسيطة وأحتاج إلى أسبوع للتعافي منها، وسأكون جاهزًا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات مع الفريق بعدها”.

وكان فواز الطريس قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة، أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية، ضمن الاستعدادات لمواجهة الاهلي الماضية.