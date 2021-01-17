سوق الانتقالات | لاعب ريال مدريد السابق “جاجو” يبدأ مشواره التدريبي

تولى فرناندو جاجو لاعب وسط ريال مدريد وبوكا جونيورز السابق تدريب ألدوسيفي الأرجنتيني يوم السبت. واعتزل جاجو لاعب منتخب الأرجنتين لعب كرة القدم على المستوى الإحترافي منذ شهرين بعد سلسلة من الإصابة وسيشغل منصبه الأول كمدرب. وقضى جاجو (34 عامًا) فترات في مسيرته في روما وفالنسيا وفيليز سارسفيلد، وشارك مع الأرجنتين في كأس العالم 2014، إلى جانب الظهور في ثلاث بطولات لكوبا أمريكا.

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