هل يشارك ميسي مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الاسباني؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الموقف النهائي لقائد برشلونة، ليونيل ميسي من المشاركة في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أثلتيك بلباو، مساء اليوم.

ويلتقي برشلونة مع أثلتيك بلباو في ملعب “لا كارتوخا” بمدينة إشبيلية الأندلسية، مساء اليوم الأحد، أملاً في تحقيق أول بطولة منذ التتويج بالدوري الإسباني موسم 2018/19.

وغاب ميسي عن برشلونة في مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال سوسيداد، الأربعاء الماضي، المباراة التي انتهت بفوز البرسا بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وكشفت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية، قبل ساعات من المباراة النهائية، أن ميسي تدرب لليوم الثاني على التوالي مع زملائه في الفريق بشكل طبيعي على ملعب نادي ريال بيتيس “بينيتو فيامارين” بمدينة إشبيلية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن ميسي سينتظر القرار النهائي للمدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان، لحسم موقف النجم الأرجنتيني من المشاركة في النهائي.

بينما، أكدت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية أن ميسي سيشارك في المباراة النهائية، وسيكون أساسيًا في تشكيلة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وبحسب ما ذكرت الإذاعة الإسبانية، فإن ميسي بدا جيدًا في التدريبات، ولم يعان من أي آلام خلال مران أمس السبت.

فيما أكد كومان في تصريحات سابقة مؤخرًا، أن ميسي سيكون له الكلمة الأخيرة في أمر المشاركة، لأنه يعرف جسده أكثر من أي شخص آخر.

وشارك ميسي في 21 مباراة مع برشلونة هذا الموسم ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 14 هدفًا وقدم ست تمريرات حاسمة، حيث تمكن البلوجرانا من تحقيق الفوز في ثلاثة عشر مباراة بحضور النجم الأرجنتيني، وتعادل ثلاث مرات وتعرض لخمس هزائم، بينما في غيابه انتصر مرتين وتعادل في مثلهما.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، 38 مباراة ضد أثلتيك بلباو في كل المسابقات؛ فاز في 26، تعادل 9 وخسر 3، حيث تمكن من تسجيل 26 هدفًا في شباك الفريق الباسكي وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين برشلونة وأثلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني منذ ثلاثة عقود، حيث كانت البطولة بنظام مباريات ذهاب وإياب، حينها فاز الباسكيين ذهابًا بنتيجة (4-0) وتعادلا بنتيجة (1-1) في الإياب.

جدير بالذكر أن برشلونة الأكثر تحقيقًا للقب كأس السوبر الإسباني بثلاثة عشر مرة، بفارق مرتين عن غريمه التقليدي والأزلي ريال مدريد، منها 8 مرات في عهد الأسطورة ليونيل ميسي، أولها في 2005 وأخرها في 2018.