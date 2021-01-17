بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر سيتي وكريستال بالاس” في إحدى مباريات اليوم الاحد 17-1-2021 ضمن الجولة 19 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر سيتي وكريستال بالاس” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي وكريستال بالاس على ملعب “الاتحاد”، بإدارة من الحكم الانجليزي “لي ماسون”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.

يسير مانشستر سيتي في سلسلة من النتائج الايجابية في الدوري الانجليزي خلال الفترة الماضية، حيث لم يتعرض للخسارة في آحر 8 مباريات، تعادل في 2، وفاز في 6 مناسبات آخرها في الجولة الماضية عندما تغلب على برايتون بهدف دون رد سجله “فيل فودين”، مما رفعه من المركز 11 إلى المركز الثالث قبل هذه الجولة.

وحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه في 50% من مبارياته هذا الموسم وهي النسبة الأعلى من بين كل أندية الدوري، حيث تلقت شباكه 13 هدف فقط، فيما سجل 25 هدف.

في المقابل، أدى تعادل كريستال بالاس أمام “آرسنال” بدون أهداف في آخر مباراة خارج أرضه إلى رفع معدل عدم هزيمة رجال روي هودسون إلى 50٪ هذا الموسم، فاز في مباراتين، وتعادل في 2، وتلقى 4 هزائم.

ولم يخسر كريستال بالاس في آخر زيارتين لملعب الاتحاد، فاز في مباراة وتعادل في الثانية، ولكن مهمة الفريق اليوم لن تكون سهلة، حيث فشلوا في التسجيل في خمس من آخر سبع مباريات خارج أرضه.

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