بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة واثلتيك بيلباو في كأس السوبر الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لنهائي كأس السوبر الاسباني بين “برشلونة واثلتيك بيلباو” في إحدى مباريات اليوم الاحد 17-1-2021.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة واثلتيك بيلباو” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”، وقناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “عبدالله الحربي”.

وتقام مواجهة برشلونة واثلتيك بيلباو على ملعب لا كارتوخا، بإدارة من الحكم الاسباني “خيسوس خيل مانزانو”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وكان من المقرر إقامة مباريات كأس السوبر الاسباني في المملكة العربية السعودية، ولكن ظروف انتشار فيروس كورونا أجبرت الاتحاد الاسباني على لعب كل مباريات المسابقة داخل إسبانيا وبالتحديد في إقليم الأندلس.

كان ينتظر عشاق كرة القدم كلاسيكو بين “برشلونة وريال مدريد” في نهائي كأس السوبر الاسباني، ولكن الساحرة المستديرة لا تعترف الا بالعطاء داخل المستطيل الأخضر بعيدًا عن التاريخ والعراقة لذا تمكن اثلتيك بيلباو من إقصاء الفريق الملكي من نصف النهائي ليواجه البلوجرانا اليوم في ليلة الحسم.

وتأهل برشلونة على حساب “ريال سوسيداد” بعد معاناة، إذ انتهى الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل (1-1)، قبل ان تبتسم ركلات الترجيح للفريق الكتالوني في النهاية بعد تألق حارسه الألماني “آندريه تير شتيجن”.

ووصل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الاسباني 24 مرة، ويعد الفريق الأكثر نجاحًا في المسابقة حيث فاز باللقب 13 مرة، ويأمل في تكرار نهائي 1983 عندما واجه “اثلتيك بيلباو” وفاز عليه بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

وأخذ اثلتيك بيلباو ثأره من برشلونة بقسوة في عام 2015، عندما فاز عليه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين، ليحقق ثاني ألقابه في كأس السوبر الاسباني.

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