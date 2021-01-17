أسطورة بايرن ميونخ يكشف عن كره جوارديولا لتطبيق واتساب

كشف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن بيب جوارديولا، المدير الفني الأسبق للفريق البافاري، ليس من محبي خدمة واتس آب.
وفي مقابلة مع صحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال رومينيجه ” بيب وأنا نكتب لبعضنا البعض عبر الرسائل النصية القصيرة إس إم إس، فهو ليس من محبي واتس آب”.
وأضاف رومينيجه أنه لا يزال يتواصل مع المدير الفني الإسباني حتى بعد رحيله منذ أكثر من أربعة أعوام عن النادي البافاري وانتقاله لتدريب مانشستر سيتي الإنجليزي.
وتابع رومينيجه:” نكتب لبعضنا البعض في عيد الميلاد ورأس السنة، ونحن على اتصال منتظم ببعضنا البعض”.
ووصف رومينيجه جوارديولا، الذي يحتفل غدًا الإثنين بعيد ميلاده الخمسين، بأنه صديقه ” فقد نشأت بيننا صداقة حقيقية”.
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