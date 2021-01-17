شيفيرت يستبعد عودة الجماهير للبوندسليجا ويعترف بإمكانية إفلاس الأندية

استبعد كريستيان شيفرت رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم عودة الجماهير إلى المدرجات هذا الموسم.

لكن لم يستبعد شيفيرت إمكانية إفلاس أندية بالبوندسليجا بفعل أزمة جائحة كورونا.

وقال شيفيرت لصحيفة “فرانكفورتر الجمين سونتاج تسايتونج” اليوم الأحد أنه كان قرارًا صائبًا، ان يتم استئناف مباريات البوندسليجا خلف الأبواب المغلقة (بدون جماهير).

وأوضح شيفيرت “النظام كان سينهار إذا استبعدنا مباريات الأشباح (بدون جماهير) في البداية”.

وأضاف “الآن المباريات لازالت تقام بدون جماهير لأنه الخيار الوحيد الذي تم الموافقة عليه للمنافسات، وعلى الأرجح سيستمر ذلك حتى نهاية الموسم”.

وأشار شيفيرت إلى أنه في الوقت الذي لم تفلس فيه الأندية حتى الآن فإنه “لا يمكن أن أستبعد إمكانية حدوث ذلك” على المدى البعيد.

وشدد رئيس رابطة الدوري الألماني لم تكن “أولويتي القصوى أن تنجو جميع الأندية الـ36 المشاركة في دوري الدرجتين الأولى والثانية بل أن تتخطى منظومة البوندسليجا ككل الأزمة”.