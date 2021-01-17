سوق الانتقالات | فينالدوم يحسم قراره بين البقاء مع ليفربول والانتقال إلى برشلونة

كشف عدد كبير من التقارير الصحفية، أن نجم وسط ليفربول الإنجليزي، جورجينيو فينالدوم اتخذ قراره بعدم توقيع عقد جديد مع الريدز.

وأكدت عدة تقارير صحفية بريطانية وهولندية، أن فينالدوم رفض تجديد عقده مع ليفربول، وسينتقل بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي المقبل إلى برشلونة الإسباني.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2020/21، مما يتيح له الانتقال لأي فريق في صفقة انتقال حر الصيف القادم، إذا لم يمدد عقده مع الريدز.

ووفقًا للتقارير، فإن النجم الهولندي يرغب في تحقيق حلم طفولته باللعب في صفوف برشلونة.

وكان فينالدوم ضمن خطة تعاقدات برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني بفعل جائحة فيروس كورونا، حالت دون إتمام الصفقة.

وسيمثل رحيل فينالدوم ضربة قوية للمدير الفني لليفربول، يورجن كلوب الذي يتمسك ببقاء اللاعب، لأنه يعد قطعة أساسية في تشكيلة فريق المدرب الألماني، ولكن ما يبدو الآن، أن الهولندي له رأي آخر.

وانضم لاعب آيندهوفن الهولندي السابق إلى ليفربول في يوليو 2016، قادمًا من صفوف نيوكاسل يونايتد نظير 25 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الريدز منذ انضمامه في 210 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 21 هدفًا، وتقديم 16 تمريرة حاسمة.

كما حقق النجم الهولندي مع ليفربول؛ بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018/19، كأس السوبر الأوروبي 2019، كأس العالم للأندية عام 2020، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/20.

جدير بالذكر أن جورجينيو فينالدوم كان سببًا رئيسيًا في إقصاء برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018/19، عندما سجل هدفين في مباراة الإياب الشهيرة على ملعب آنفيلد، والتي انتهت بفوز الريدز (4-0).