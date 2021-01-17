بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس والانتر” في إحدى مباريات اليوم الاحد 17-1-2021 ضمن الجولة 18 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “يوفنتوس والانتر” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

وتقام مواجهة يوفنتوس والانتر على ملعب جوزيبي مياتزا، بإدارة من الحكم الايطالي “دانييلي دوفيري”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

بلغ الانتر ربع نهائي كأس إيطاليا إثر تغلبه على “فيورنتينا” بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد للأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت منتصف الأسبوع الماضي.

ولكن قبل ذلك وفي الدوري الايطالي، حصل الانتر على نقطة واحدة فقط من آخر مباراتين، حيث خسر أمام “سامبدوريا” في ماراتسي، وتعادل مع “روما” في الأولمبيكو بالجولة الماضية، مما جعلهم يتراجعون خلف المتصدر “ميلان” بثلاث نقاط.

والشيء الوحيد الذي يدعو إلى تفاؤل “الانتر” أنه فاز في آخر خمس مباريات لعبها على أرضه “جوزيبي مياتزا” في الدوري الايطالي، وسجل أكثر من 3 أهداف في ثلاث من تلك المناسبات، وبشكلٍ عام يعد هجوم النيراتزوري هو الأقوى حتى الآن في المسابقة حيث سجل 43 هدف في أول 17 جولة، وكانت آخر مرة وصلوا فيها إلى هذا الرقم في موسم 1950/1951.

في المقابل، حسم يوفنتوس تأهله إلى ربع نهائي كأس إيطاليا على حساب “جنوى” بصعوبة بالغة، فبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة (2-2) سجل التونسي الشاب “حمزة رفيعة” هدف التأهل في الشوط الإضافي الأول لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وما يعنينا اليوم هو وضع يوفنتوس في الدوري الايطالي، حيث سجل فوزه الثالث على التوالي لأول مرة هذا الموسم في الجولة الماضية بعدما فاز على “ساسولو” بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وشهدت الثلاث مباريات الأخيرة لهم تسجيل أكثر من 3 أهداف.

وكان لهجوم يوفنتوس دورًا كبير في تصحيح المسار والعودة للمنافسة على اللقب، إذ سجل هدفين على الأقل في الشوط الثاني في كل انتصاراتهم الستة السابقة من آخر ثماني مباريات لهم في الدوري الايطالي.

ويعد يوفنتوس الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن خارج ملعبه هذا الموسم في الدوري الايطالي، فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهما، وسيسعى إلى تحقيق الانتصار الخامس اليوم لمواصلة رحلة الإقتراب من المتصدر “ميلان”.

ويتواجد يوفنتوس في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الثالث “روما”، وبفارق 4 نقاط عن الثاني “الانتر”، ويفصله عن المتصدر “ميلان” 7 نقاط، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة أمام “نابولي”.

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