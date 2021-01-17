بث مباشر | مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة مباريات اليوم الاحد 17-1-2021 ضمن الجولة 19 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وينقل بث مباشر كلاسيكو الدوري الانجليزي بين “ليفربول ومانشستر يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب “آنفيلد روود”، بإدارة من الحكم الانجليزي “بول تيرني”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

لا شيء يسير بشكل جيد مع المستضيف “ليفربول” خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث لم يتذوق طعم الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري الانجليزي (تعادل في 2، وخسر مباراة واحدة)، وسجل هدف وحيد، كما تراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بعد فوز ليستر سيتي على “ساوثامبتون” أمس لحساب الجولة الحالية.

وكانت آخر خيبات ليفربول في الجولة الماضية أمام “ساوثامبتون” فبجانب خسارته، جاءت أول تسديدة للفريق على مرمى القديسين في الدقيقة (75)، وتعد المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك منذ قرابة الخمس سنوات.

وعلى الرغم من ذلك، تعد نتائج ليفربول على أرضه هذا الموسم هي الأفضل من بين جميع فرق المسابقة، إذ فاز في 7 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وبشكلٍ عام خاض الريدز 17 مباراة في الدوري الانجليزي حتى الآن، انتصر في 9 مناسبات، وتعادل في 6، وخسر في مباراتين.

ويمتلك ليفربول أقوى خط هجوم في الدوري الانجليزي هذا الموسم، إذ سجل لاعبوه 37 هدف، منهم 13 هدف سجلهم النجم المصري “محمد صلاح” تصدر بهما جدول ترتيب الهدافين.

في المقابل، يدخل “مانشستر يونايتد” المباراة وهو على قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي وذلك للمرة الأولى في هذه المرحلة من الموسم منذ عهد السير أليكس فيرجسون، وسيتطلع تلميذه “أولي جونار سولشاير” إلى إستغلال خط هجومه الفتاك خارج الديار لإقتناص الثلاث نقاط من ملعب آنفيلد والابتعاد بالصدارة.

وأرتقى مانشستر يونايتد إلى صدارة جدول الترتيب بفضل فوزه في مباراته المؤجلة من الجولة الاولى أمام “بيرنلي” والتي أقيمت منتصف الأسبوع الماضي على ملعب الأخير.

ومن سوء حظ ليفربول الذي يعاني من الغيابات البارزة على مستوى خط الدفاع، انه سيواجه خط هجوم مانشستر يونايتد الذي يسجل أهدافًا بمتوسط 2.75 في المباراة الواحدة خارج ملعبه، لذا يتطلب من جميع رجال يورجن كلوب بذل مجهود مضاعف لأداء المهام الدفاعية على أكمل وجه لتعويض غياب القائد “فيرجيل فان دايك” بالإضافة إلى “جو جوميز وجويل ماتيب”.

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