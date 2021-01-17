بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة مباريات اليوم الاحد 17-1-2021 ضمن الجولة 19 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وينقل بث مباشر كلاسيكو الدوري الانجليزي بين “ليفربول ومانشستر يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب “آنفيلد روود”، بإدارة من الحكم الانجليزي “بول تيرني”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

لا شيء يسير بشكل جيد مع المستضيف “ليفربول” خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث لم يتذوق طعم الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري الانجليزي (تعادل في 2، وخسر مباراة واحدة)، وسجل هدف وحيد، كما تراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بعد فوز ليستر سيتي على “ساوثامبتون” أمس لحساب الجولة الحالية.

وكانت آخر خيبات ليفربول في الجولة الماضية أمام “ساوثامبتون” فبجانب خسارته، جاءت أول تسديدة للفريق على مرمى القديسين في الدقيقة (75)، وتعد المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك منذ قرابة الخمس سنوات.

وعلى الرغم من ذلك، تعد نتائج ليفربول على أرضه هذا الموسم هي الأفضل من بين جميع فرق المسابقة، إذ فاز في 7 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وبشكلٍ عام خاض الريدز 17 مباراة في الدوري الانجليزي حتى الآن، انتصر في 9 مناسبات، وتعادل في 6، وخسر في مباراتين.

ويمتلك ليفربول أقوى خط هجوم في الدوري الانجليزي هذا الموسم، إذ سجل لاعبوه 37 هدف، منهم 13 هدف سجلهم النجم المصري “محمد صلاح” تصدر بهما جدول ترتيب الهدافين.

في المقابل، يدخل “مانشستر يونايتد” المباراة وهو على قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي وذلك للمرة الأولى في هذه المرحلة من الموسم منذ عهد السير أليكس فيرجسون، وسيتطلع تلميذه “أولي جونار سولشاير” إلى إستغلال خط هجومه الفتاك خارج الديار لإقتناص الثلاث نقاط من ملعب آنفيلد والابتعاد بالصدارة.

وأرتقى مانشستر يونايتد إلى صدارة جدول الترتيب بفضل فوزه في مباراته المؤجلة من الجولة الاولى أمام “بيرنلي” والتي أقيمت منتصف الأسبوع الماضي على ملعب الأخير.

ومن سوء حظ ليفربول الذي يعاني من الغيابات البارزة على مستوى خط الدفاع، انه سيواجه خط هجوم مانشستر يونايتد الذي يسجل أهدافًا بمتوسط 2.75 في المباراة الواحدة خارج ملعبه، لذا يتطلب من جميع رجال يورجن كلوب بذل مجهود مضاعف لأداء المهام الدفاعية على أكمل وجه لتعويض غياب القائد “فيرجيل فان دايك” بالإضافة إلى “جو جوميز وجويل ماتيب”.

ليفربول 0-0 مانشستر يونايتد

???? ملعب آنفيلد روود (ليفربول)

???? الدوري الإنجليزي (الجولة 19)

⭐️ كلاسيكو إنجلترا

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بث مباشر ليفربول – مانشستر يونايتد

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر دقيقة بدقيقة لقمة مباريات اليوم بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب آنفيلد روود في الجولة 19 من البريميرليج. متابعة ممتعة.

???? أصحبكم في هذه التغطية الحية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

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????‍♂️ يُدير هذا اللقاء الحكم الدولي الإنجليزي بول تيرني

????‍♂️ ???? آخر مباراة أدارها الحكم بول تيرني لمانشستر يونايتد ترجع إلى تاريخ 7 نوفمبر 2020، عندما حول اليونايتد تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية على ملعب جوديسون بارك في الميرسيسايد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

????‍♂️ ???? آخر مباراة أدارها الحكم بول تيرني لليفربول ترجع إلى تاريخ 30 ديسمبر 2020، ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل السلبي بعدما أهدر الريدز العديد من الفرص السهلة خلال الشوط الأول.

☑️ تشكيلة ليفربول الأساسية: أليسون بيكر – روبرتسون – فابينيو – هندرسون – آرنولد – شاكيري – ألكانتارا – فينالدوم – ساديو ماني – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو.

☑️ تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية: دافيد دي خيا – لوك شو – هاري ماجواير – ليندلوف – وان بيساكا – مكتوميناي – فريد – بول بوجبا – برونو فيرنانديز – مارسيال – راشفورد.

الشوط الأول

دقيقة حداد على المغني البريطاني الشهير “جيري مارسدن” صاحب أغنية لن تسير وحدك أبدًا الخاصة بليفربول..

تكريم خاص لـ جيري مارسدن قبل بداية المباراة لعدة دقائق، وتسليط الكاميرا على صورته وكلمات أغنية الجميلة..

1″ ???? صافرة بداية الشوط الأول… مانشستر يونايتد بالرداء الأسود الاحتياطي على اليسار، وليفربول بالزي التقليدي على اليمين.

10″ هدوء وحذر بين لاعبي الفريقين على مدار الدقائق العشر الأولى من اللقاء..

16″ ???? أول فرصة حقيقية على المرمى، روبرتو فيرمينو يسدد كرة بباطن القدم اليسرى بعيدة جدًا عن المرمى بعد تمهيد مثالي من ساديو ماني، كان يمكنه تمرير الكرة إلى روبرتسون القادم من الخلف دون أي رقابة، لكنه تعجل في التسديد..

22″ ???? أوووووووووووووووووووووووه…فيكتور ليندلوف – مدافع مانشستر يونايتد – يُنقذ فرصة هدف محقق لمهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو الذي كاد يسجل بتسديدة بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لولا وضع ليندلوف لقدمه في الوقت المناسب لمنع مرور الكرة إلى المرمى.

22″ ???? بعد ارتداد الكرة من قدم ليندلوف على خط ال18، قابلها محمد صلاح بتسديدة طائشة في المدرجات

25″ هجوم متواصل واندفاع بدني غير عادي من لاعبي ليفربول لمحاولة تسجيل هدف السبق..

26″ دفاع مانشستر يونايتد متألق بشكل كبير ، يقف في الخطوط الخلفية بثبات ويجيد قطع الكرات الخطيرة وغلق زوايا التسديد على لاعبي ليفربول..

26″ لا شيء ينقص مانشستر يونايتد اليوم سوى تنقذ الهجمة المرتدة بطريقة أفضل .. راشفورد ومارسيال خارج نطاق الخدمة بسبب ابتعاد برونو فيرنانديز عن مزاولة هوايته المفضلة في الاستلام والتحضير مع بوجبا..

33″ أوووووووووووووووووووووه… فرصة كبيرة لمانشستر يونايتد، أول فرصة واضحة للشياطين الحمر في المباراة.. تسديدة من ركلة حرة مباشرة نفذها برونو فيرنانديز مقوسة من فوق الحائط لتمر جوار المقص الأيمن بنصف ياردة تقريبًا..

34″ هجمة مرتدة قادها محمد صلاح على مرمى مانشستر يونايتد، لكن الكرة تقص منه لتذهب أمام روبرتو فيرمينو المتابع من مسافة 16 ياردة بتصويبة سيئة وسهلة جدا في يد دافيد دي خيا..

40″ صحيح ليفربول مسيطر أكثر من مانشستر يونايتد، إلا أن الفرص الحقيقية غائبة، لعب ليفربول مكشوف، تمريراته واضحة، ويوجد كرات كثير مقطوعة من جانب بول بوجبا وفريد اللذين يقدمان مباراة عظيمة اليوم مع ليندلوف وماجواير.

42″ مانشستر يونايتد يلعب على المرتدات بتنفيذ سيء للغاية بسبب اسهاب مارسيال في الركض بلكرة والاحتفاظ بها..

43″ الترابط بين الدفاع والوسط في مانشستر يونايتد في القمة اليوم، لكن الترابط بين الوسط والهجوم سيء.. برونو خارج الخدمة تمامًا..

45″ الحكم يضيف دقيقتان

47″ صافرة نهاية الشوط الأول.

⏰ استراحــــــــــــــة

الشوط الثاني

بعد قليل

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