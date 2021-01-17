شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تهزم اليابان وتتأهل للدور الرئيسي بكأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح منتخب قطر في الفوز على اليابان في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة العالم لكرة اليد، في نسختها الـ27 التي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 يناير الجاري.

وأقيمت المباراة بصالة برج العرب واستطاع المنتخب القطري التغلب على اليابان بنتيجة 31-29، وبالتالي حسم تأهله إلى الدور الرئيسي من البطولة.

وبدأ منتخب اليابان الشوط الأول بنفس قوة مواجهته لكرواتيا في المباراة الافتتاحية ونجح في حسم الشوط بالفعل بنتيجة 16-15.

بينما شهد الشوط الثاني صحوة من المنتخب القطري منذ بدايته وسجل 5 أهداف متتالية دون رد من الجانب الياباني، وفي الربع ساعة الأخيرة من المباراة عاد المنتخب الياباني من جديد وتعادل في الدقيقة 52 بـ 26-26 ولكن خطف المنتخب القطري الفوز في أخر دقيقة لتنتهي المباراة 31-29.

ورفع منتخب قطر رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بعد الفوز على أنجولا واليابان وقبل مواجهة كرواتيا، بينما المنتخب الياباني يتجمد رصيده عند نقطة واحدة قبل مواجهة أنجولا في ختام الدور التمهيدي.

وحصد فرانكيس مارزو لاعب منتخب قطر جائزة لاعب المباراة بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع منتخب بلاده خلال اللقاء، بعد أن سجل 11 هدفا من 16 محاولة.

وبات منتخب قطر أول المتأهلين من المجموعة في انتظار نتيجة لقاء كرواتيا أمام أنجولا.