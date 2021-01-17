شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ومانشستر يونايتد.. بداية الشوط الأول (لحظة بلحظة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل نادي ليفربول في المباراة المقرر انطلاقها في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة أمام غريمه اللدود مانشستر يونايتد في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينافس الفريقان على صدارة الدوري الإنجليزي إذ يحتل مانشستر صدارة البطولة برصيد 36 نقطة في الوقت الذي يأتي فيها ليفربول في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أليكساندر أرنولد، هندرسون، فابينيو، روبيرتسون

الوسط: فينالدوم، تياجو، شاكيري

الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو

وأعلن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول في قمة الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، ماجواير، شو

الوسط: فريد، بوجبا، ماكتوميناي، برونو فيرنانديز

الهجوم: راشفورد، مارسيال

الشوط الأول.