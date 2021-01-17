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تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد حمدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة في الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول في قمة الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، ماجواير، شو

الوسط: فريد، بوجبا، ماكتوميناي، برونو فيرنانديز

الهجوم: راشفورد، مارسيال

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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