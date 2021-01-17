شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول في قمة الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: دي خيا
الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، ماجواير، شو
الوسط: فريد، بوجبا، ماكتوميناي، برونو فيرنانديز
الهجوم: راشفورد، مارسيال
-
الوضع في مصر
-
اصابات
153,741
-
تعافي
121,072
-
وفيات
8,421