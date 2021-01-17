شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول في قمة الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، ماجواير، شو

الوسط: فريد، بوجبا، ماكتوميناي، برونو فيرنانديز

الهجوم: راشفورد، مارسيال