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محمد صلاح يقود ليفربول أمام غريمه مانشستر يونايتد

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل نادي ليفربول في المباراة المقرر انطلاقها في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة أمام غريمه اللدود مانشستر يونايتد في إطار الممتاز.

وينافس الفريقان على صدارة الدوري الإنجليزي إذ يحتل مانشستر صدارة البطولة برصيد 36 نقطة في الوقت الذي يأتي فيها ليفربول في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أليكساندر أرنولد، هندرسون، فابينيو، روبيرتسون

الوسط: فينالدوم، تياجو، شاكيري

الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

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